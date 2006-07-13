Партія регіонів просить вибачення, бо не відчула ”тонкощів”

Один з лідерів Партії регіонів Євген КУШНАРЬОВ від імені партії вибачився перед пресою за інцидент зі знімальною групою телеканалу СТБ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Є.КУШНАРЬОВ заявив сьогодні журналістам.

За його словами, цей інцидент є вкрай неприємним, і Партія регіонів провела його детальне розслідування. “На жаль, не всі наші депутати, перш за все ті, хто вперше в цьому статусі, відчувають всі тонкощі. Можливо, його можна зрозуміти по-людськи – його обурило те, що оператор в дуже непристойному ракурсі намагався із заднього боку сцени знімати тих, хто стоїть на сцені. Я думаю, тут всі професіонали і розуміють, що така зйомка може означати», - сказав Є.КУШНАРЬОВ.

При цьому він додав, що в результаті депутат не втримався і зробив відповідне зауваження. «Відбувся певний обмін думками, але він і всі, хто там був, клянуться, що ніякого рукоприкладства не було і ніхто не забирав касету», - заявив Є.КУШНАРЬОВ. Він зауважив, що не може ні підтвердити, ні спростувати це на даний момент, але заявив, що Партія регіонів жалкує про цей інцидент і він вибачається перед всією пресою. «Ми відкриті для преси, ми будемо робити все, щоб преса відчувала себе абсолютно вільною і повністю захищеною», - сказав Є.КУШНАРЬОВ.

Як повідомляв УНІАН, міліція встановила, що вчора близько 12.00 до знімальної групи телеканалу СБТ біля будівлі Верховної Ради підішли кілька чоловік «з депутатським значками» і силою вилучили відеокасету.

За даними Центру громадських зв`язків столичної міліції, встановлено, що серед цих депутатів був член Партії регіонів Олег КАЛАШНИКОВ. Проте не встановлено, чи був він причетний до вилучення касети, уточнили в міліції. У ЦГЗ також сказали, що за даним фактом проводиться перевірка, жодна із сторін в міліцію із заявами не зверталася.