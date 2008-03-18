Блок Литвина підтримав при голосуванні БЮТ і НУНС

Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект закону «Про внесення змін до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», внесений Президентом України.

Як передає кореспондент УНІАН, "за" законопроект проголосувало 235 народних депутатів із 448, зареєстрованих у залі. Не голосували в повному складі фракції Партії регіонів та КПУ.

Як зазначив перший заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК представляючи документ, в даному законопроекті передбачено департизацію і деполітизацію місцевих органів виконавчої влади.

Він сказав, що в законопроекті передбачено, що призначення, звільнення голів місцевих державних адміністрацій не пов’язується з припиненням повноважень, вступом на пост Президента України, складення повноважень, відставкою з інших підстав чи формуванням нового складу уряду.

О.ШЛАПАК сказав, що в законопроекті визначається, що голова місцевої державної адміністрації призначатиметься з числа осіб, які перебувають у кадровому резерві на зайняття посад голів місцевих державних адміністрацій.

За його словами, добір до кадрового резерву здійснюватиметься за результатами конкурсу або в порядку переведення особи, яка на даний момент працює головою іншої місцевої державної адміністрації.

Як підкреслив О.ШЛАПАК, законопроектом передбачено деполітизацію і посад заступників голови місцевої державної адміністрації - призначення та звільнення заступників здійснюється головою місцевої державної адміністрації самостійно, без погодження з членами Кабінету Міністрів України.

О.ШЛАПАК повідомив, що законопроектом пропонується закріпити конституційне положення, що місцеві державні адміністрації підзвітні та підконтрольні відповідним обласним, районним радам лише в частині делегованих повноважень.

Ним також передбачається, що органи місцевого самоврядування мають право висловлювати недовіру голові місцевої держадміністрації лише на підставі оцінки виконання делегованих повноважень.

О.ШЛАПАК повідомив, що даним законопроектом пропонується наділити голів облдержадміністрацій правом вносити пропозиції, що підлягають обов’язковому розгляду в установленому порядку, до проектів нормативно-правових актів уряду, а також до проекту державного бюджету України.

Він повідомив, що даним законопроектом голові місцевої держадміністрації надається право звертатися до суду, оскаржуючи рішення обласної і районної рад у разі виявлення невідповідності Конституції чи законодавству України.