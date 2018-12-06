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Голові АПУ Райніну присвоєно звання почесного громадянина Харківщини

16:21, 06 грудня 2018
Політика
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Глава Адміністрації президента України Ігор Райнін / Фото УНІАН

Рішення про присвоєння почесного звання підтримали 87 депутатів ради.

«Звання почесного громадянина області присвоєно Ігорю Райніну за вагомий внесок у розвиток Харківського регіону. Його робота сприяла підвищенню авторитету області як на державному, так і на міжнародному рівнях», – наголошується в рішенні.

Як відомо, Ігор Райнін є доктором юридичних наук, кандидатом наук з державного управління, має звання Заслужений економіст України. З 3 лютого 2015 по 29 серпня 2016 року – голова Харківської обласної державної адміністрації. З 29 серпня 2016 року – глава Адміністрації президента України.

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