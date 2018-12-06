Голові АПУ Райніну присвоєно звання почесного громадянина Харківщини

Нинішній голова Адміністрації президента України до цього призначення обіймав посаду очільника Харківської обласної державної адміністрації.

Главі Адміністрації президента Ігорю Райніну присвоєно звання почесного громадянина Харківської області на сесії обласної ради.

Рішення про присвоєння почесного звання підтримали 87 депутатів ради.

«Звання почесного громадянина області присвоєно Ігорю Райніну за вагомий внесок у розвиток Харківського регіону. Його робота сприяла підвищенню авторитету області як на державному, так і на міжнародному рівнях», – наголошується в рішенні.

Як відомо, Ігор Райнін є доктором юридичних наук, кандидатом наук з державного управління, має звання Заслужений економіст України. З 3 лютого 2015 по 29 серпня 2016 року – голова Харківської обласної державної адміністрації. З 29 серпня 2016 року – глава Адміністрації президента України.