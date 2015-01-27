Кремль може через російські установи впливати на Україну - дипломати

Таку думку висловили експерти благодійного фонду "Майдан закордонних справ". На їх думку, Москва може використати російські установи та підприємства як для політичного і економічного впливу, так і для отримання необхідної інформації, у тому числі такої, що становить державну таємницю.

Експерти підкреслили, що не виключено, що Росія намагатиметься також впливати на сферу українського експорту озброєнь, зокрема шляхом придбання блокуючих пакетів акцій відповідних вітчизняних підприємств. "Вочевидь, будуть продовжуватися спроби прямого вивезення на російську (або білоруську) територію унікальних українських підприємств, що володіють відповідними технологіями", - йдеться в повідомленні фонду .

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Таким чином, у світлі неоголошеної війни з боку РФ, необхідно шляхом регуляції обмежити російську участь у капіталі підприємств основних галузей промисловості. Сегмент російських банків і страхових компаній на українському ринку слід привести у відповідність з часткою Росії у зовнішньоторговельному балансі України, що на сьогодні становить близько 20%, а у сферах прямо чи опосередковано пов’язаних з будь-якими аспектами національної безпеки – заборонити їхню участь узагалі.