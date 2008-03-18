Тендерна палата запитує, хто захистить державне корито від кумів і сватів

Ліквідація Тендерної палати України дозволить чиновникам управляти процедурами державних закупівель в ручному режимі.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявив голова правління ТПУ Володимир ЛАБА.

«Якщо, не дай Боже, відбудеться те, що не буде громадського контролю, незалежно в якому вигляді, то ніхто не зможе дати оцінку масштабам порушень, які відбуваються в системі проведення держзакупівель. У цьому питанні буде вакуум… Будуть задоволені чиновники, які в ручному режимі проводитимуть процедури. Будуть задоволені підприємці, яких допустили до державного корита, а це в основному будуть родичі або куми і свати тих, хто диктує правила гри. Громадськість теж буде спокійна, оскільки про це не знатиме», - зазначив В.ЛАБА.

В.ЛАБА повідомив, що ТПУ на сьогоднішній день проводить перевірки, зокрема, з профілактичною метою – щоб не допустити завершення процедур держзакупівель, які проходять з порушеннями закону і, таким чином, запобігти можливості розбазарювання і розкрадання державних коштів.

При цьому голова правління ТПУ зазначив, що КРУ і Рахункова палата реагують на порушення в проведенні держзакупівель «постфактум». «КРУ і Рахункова палата є контролерами постфактум, коли процедуру завершено і кошти використано. Вони виявляють зловживання, але застосовують заходи, коли кошти вже не повернути назад», - зазначив В.ЛАБА.

Крім того, додав він, після передачі матеріалів про порушення до слідчих органів, розслідування йде місяцями, а то й впродовж років. «А якщо навіть і притягують порушників до відповідальності, то сума штрафу в дві з гаком тисячі гривень нерівнозначна мільйонним сумам зловживань. Це дає можливість платити такі штрафи практично щодня і плескати в долоні, що у нас таке лояльне законодавство», - сказав В.ЛАБА, зазначивши, що ТПУ здійснює оперативний контроль, який і не дає можливості завершувати нечесні з порушенням закону процедури закупівель і в більшості випадків попереджає розкрадання державних коштів.

При цьому В.ЛАБА зазначив, що ТПУ, критично ставлячись до обмеження функцій Тендерної палати і до ініціативи ліквідації цієї громадської організації, підтримує окремі норми законопроекту про держзакупівлі, прийняті Верховною Радою в першому читанні.

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого Верховна Рада України прийняла в першому читанні законопроект про внесення змін до Закону «Про закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти», внесений народними депутатами Романом ЗВАРИЧЕМ (НУ-НС) і Андрієм КОЖЕМ’ЯКІНИМ (БЮТ). «За» проголосували 282 з 445 народних депутатів, які зареєструвалися в залі.

13 лютого глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА заявив, що Президент України не підпише закон про державні закупівлі, який зберігає і розвиває можливості для корупційних операцій.

В.БАЛОГА нагадав, що глава держави пропонував істотно змінити функції Тендерної палати, скасувати спеціальну Міжвідомчу комісію і впровадити механізм громадського контролю, що в сукупності давало б можливість проводити держзакупівлі за прозорими правилами. «Безперечно, в цій сфері слід остаточно навести лад, потрібні рішучі і негайні зміни. Втім, результативне голосування 12 лютого фракцій БЮТ, Партії регіонів і комуністів за законопроект, який зберігає і розвиває можливості для нових корупційних операцій, лише робить ще густіше «тінь» в тендерах. Потрібно чітко усвідомлювати: схвалений в першому читанні проект закону не тільки не вирішує проблем, а навпаки – посилює їх», - вважає В.БАЛОГА.

15 лютого прес-служба БЮТ повідомила, що голова фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО і член цієї фракції А.КОЖЕМ’ЯКІН внесли до Верховної Ради законопроект про ліквідацію Тендерної палати.