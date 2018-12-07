Варфоломій закликав Онуфрія разом з ієрархами УПЦ МП взяти участь в Об’єднавчому соборі

Вселенський патріарх зауважив, що Онуфрій може бути кандидатом на позицію предстоятеля майбутньої церкви.

Вселенський патріарх Варфоломій закликав предстоятеля Української православної церкви Московського патріархату митрополита Онуфрія разом з ієрархами УПЦ МП взяти участь в майбутньому Об’єднавчому соборі українських православних церков.

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Про це йдеться у листі Вселенського патріарха до Онуфрія від 12 жовтня 2018 року, текст якого розмістив єпископ УПЦ МП Олександр Драбинко на своїй сторінці у Facebook.

«Ми повідомляємо вас, що після виборів предстоятеля Української церкви органом, котрий складатиметься з кліриків та мирян, ви не зможете еклізіологічно та канонічно носити титул митрополита Київського, котрий, ви все одно носите зараз у порушення описаних умов офіційних документів 1686 року», - йдеться в документі.

Варфоломій закликав Онуфрія взяти участь разом з ієрархами УПЦ Московського патріархату у майбутньому установчому Соборі об’єднаної Української православної церкви і виборчих процесах для визначення її предстоятеля.

«Вашому Високопреосвященству звичайно дозволяється бути кандидатом на цю позицію. Ми також просимо вас і вашу ієрархію бути у спілкуванні з колишнім митрополитом Київським Філаретом та колишнім архієпископом Львівським Макарієм та іншими з ними, оскільки вони були у повній мірі відновлені нами у архієрействі, але не у своїх посадах і титулах, через наше позитивне рішення на апеляційні прохання, котрі вони неодноразово надсилали нам», - зазначається в листі.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня за результатами засідання Синоду Константинопольського патріархату було оприлюднено рішення, в якому йдеться, що Вселенський патріархат продовжує процедуру надання автокефалії церкві України.

Крім того, було скасовано лист Синоду від 1686 року, після якого Київська митрополія потрапила під юрисдикцію Москви, відновлено канонічні статуси предстоятеля УПЦ Київського патріархату, патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

3 листопада президент Порошенко і вселенський патріарх Варфоломій підписали угоду про співпрацю і взаємодію між Україною і Вселенським патріархатом.

29 листопада Вселенський патріархат затвердив проект статуту Української церкви, якій буде надано томос про автокефалію.

Об’єднавчий собор, який має проголосити створення автокефальної православної церкви в Україні, затвердить її статут та обере предстоятеля, відбудеться 15 грудня в Софійському соборі у Києві.