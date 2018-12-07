В Об’єднавчому соборі про створення єдиної помісної православної церкви в Україні візьмуть участь понад 50 архієреїв – Філарет

Очікується, що найбільше представництво на архієрейському соборі матиме УПЦ КП – 40 архієреїв.

В Об’єднавчому соборі щодо створення єдиної помісної православної церкви в Україні, проведення якого заплановано на 15 грудня, візьмуть участь понад 50 архієреїв.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це у Чернігові заявив предстоятель УПЦ Київського патріархату, патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет.

За його словами, найбільше представництво на архієрейському соборі матиме УПЦ Київського патріархату – 40 архієреїв. Українську автокефальну церкву представлятимуть 12 архієреїв і 3 чи 4 представники будуть від УПЦ Московського патріархату.

Філарет наголосив, що зараз іде шалена боротьба, щоб церкви не об’єдналися і українська церква не була визнана.

«Це все робить Москва, але через наших українських прислужників. Поширюють чутки, що патріарх піде у відставку і не буде балотуватися. Це неправда. Я до смерті буду патріархом, бо інтронізація була в 1995 році. І ніхто цієї благодаті не зніме», - зауважив він.

Філарет також підкреслив, що на Об’єднавчому соборі будуть розглядатися питання об’єднання церков, обрання предстоятеля і прийняття статуту єдиної помісної православної церкви в Україні.

Він висловив сподівання, що ця подія принесе зміни на краще.

«Ми гіршого не приймемо. І все відкинемо, якщо від нас будуть вимагати не корисне», - сказав Філарет.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня за результатами засідання Синоду Константинопольського патріархату було оприлюднено рішення, в якому йдеться, що Вселенський патріархат продовжує процедуру надання автокефалії церкві України.

Крім того, було скасовано лист Синоду від 1686 року, після якого Київська митрополія потрапила під юрисдикцію Москви, відновлено канонічні статуси предстоятеля УПЦ Київського патріархату, патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

3 листопада президент Порошенко і вселенський патріарх Варфоломій підписали угоду про співпрацю і взаємодію між Україною і Вселенським патріархатом.

29 листопада Вселенський патріархат затвердив проект статуту Української церкви, якій буде надано томос про автокефалію.

Об’єднавчий собор, який має проголосити створення автокефальної православної церкви в Україні, затвердить її статут та обере предстоятеля, відбудеться 15 грудня в Софійському соборі у Києві.