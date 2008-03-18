Черновецький не оскаржуватиме в суді рішення Верховної Ради

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ і його команда не опротестовуватимуть в суді рішення Верховної Ради про проведення позачергових виборів у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, об це він заявив сьогодні на брифінгу.

«Що стосується позачергових виборів, то ми могли б з моєю командою подавати різні позови до різних судів. Але я цього робити принципово не буду. Ми йдемо на вибори», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Він зазначив, що продовжує виконувати обов`язки мера Києва, але при цьому сказав, що починає готуватися до виборів. Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ пообіцяв, що при цьому не робитиме якихось дій, що компрометують «будь-яких лідерів, які існують в Україні і намагаються управляти Києвом як своєю хатиною». Він сказав, що його виступи стосуватимуться лише господарської частини столиці.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ також заявив, що не вважає, що у нього є конкуренти. «Я не думаю, що у мене будуть серйозні конкуренти на цих виборах, тому що в Києві все ж таки присутня політика», - сказав мер столиці.