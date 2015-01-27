Парубій пояснив, навіщо було визнавати Росію агресором

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

Парубій зазначив, що заява щодо визнання Росії країною-агресором має політичну оцінку.

“Фактично це є наша відповідь і суспільству українському, а також відповідь зарубіжним нашим партнерам, які дуже часто до нас звертаються зі словами: “Ви просите від нас, щоб ми визнали Росію країною-агресором, а самі не визнаєте”, - сказав Парубій.

Читайте такожВР визнала Росію країною-агресоромЗа його словами, для заяви знайдено було найбільш оптимальний варіант, хоча розглядалися різні варіанти.

“Ми обрали формат заяви, який спирається на міжнародні документи і фіксує стан Росії агресором. Цей момент важливий не лише у політичному плані, але в юридично-правовому плані, бо ВР проголосувала і своїм голосуванням визначила, що Україна розглядає Росію як державу-агресора”, - сказав перший віце-спікер.

Відповідаючи на запитання, які у цього будуть юридичні наслідки, Парубій сказав, що “юридичні наслідки вже мають створювати міжнародні інституції”.

“Наша заява визначає процедуру розгляду на міжнародному рівні, згідно з міжнародними статутами, Росії як країну-агресора. Тому в цій заяві ми звертаємося окремим пунктом до міжнародних інституцій, щоб вони розпочали процедуру визнання Росії країною-агресором. Дана заява дає старт і початок цьому процесу”, - підкреслив Парубій.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 січня, у ВР відбулося позачергове засідання, на якому парламент України ухвалив заяву про визнання Російської Федерації країною-агресором і закликав світову спільноту підтримати це рішення.