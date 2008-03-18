Черновецький завітав до офісу Партії регіонів і не потребує підтримки комуністів

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ висловив упевненість в тому, що його команда в Київраді після виборів збільшиться в півтора рази. «Це дасть мені можливість проводити рішення, абсолютно незалежні від багатьох корумпованих депутатів як Верховної Ради, так і місцевих рад», - наголосив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Як передає кореспондент УНІАН, об це він заявив сьогодні на брифінгу.

Він також сказав, що в його новій команді кияни побачать нові обличчя.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ переконаний, що в Києві за час його перебування на посаді голови КМДА зроблено багато корисного, і він цим пишається. Також він сказав, що багато чого дізнався за останні два роки, і не тільки про господарство, але й про політику. «Від політики я в жаху», - сказав він.

При цьому мер пообіцяв, що зробить все можливе, щоб Київ не став політичним плацдармом для жодної політичної партії, оскільки вважає це неправильним.

На питання журналістів, у зв`язку з чим він сьогодні відвідував офіс Партії регіонів, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ відповів, що був сьогодні не тільки там, і йому цікаво, хто і що думає з приводу перевиборів у Києві.

Він сказав, що не буде представником якоїсь партії на виборах. «Я господарник, от і все», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Крім того, коментуючи голосування фракції КПУ у Верховній Раді з питання виборів у Києві, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сказав: «Якби комуністи мене підтримали, то я б, напевно, не висувався на наступні вибори, тому що я правий за ідеологією».