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Литва запровадила санкції проти Росії через агресію в Керченській протоці

16:04, 08 грудня 2018
Політика
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Ілюстрація / REUTERS

Як повідомляють дипломатичні джерела, до списку внесли 20 людей, пише 24 канал.

Раніше міністерство закордонних справ Литви офіційно звернулося до Департаменту міграції з пропозицією внести в національний список небажаних осіб громадян РФ, які безпосередньо брали участь в захопленні військових катерів України, а також представників військового командування Росії.

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Литва стала першою країною-членом НАТО, яка вирішила запровадити санкції щодо Росії у зв'язку з її агресією проти України в Керченській протоці.

Нагадаємо, при виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку. РФ захопила в полон 24 українських військовослужбовців. Троє з них дістали поранення. Українців звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років). Усі полонені були заарештовані так званим «судом» у Криму, їх перевезли до московських слідчих ізоляторів «Лефортово» і «Матроська тиша».

26 листопада Верховна Рада підтримала запровадження воєнного стану у 10 областях України у зв'язку з агресією Росії в Азовському морі.

30 листопада Україна обмежила в'їзд росіянам чоловічої статі віком від 16 до 60 років. Ця заборона діятиме на час воєнного стану, до 26 грудня.

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Теги: #Росія#Литва#санкції проти Росії#Керченська протока