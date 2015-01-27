У МЗС РФ продовжують вимагати від України переписати Конституцію під бойовиків із "ЛНР" і "ДНР"

Про це йдеться в заяві МЗС РФ, текст якої має в своєму розпорядженні УНІАН.

«Єдино можливий спосіб зупинити подальші людські страждання і подолати глибоку кризу української державності – примусити київську владу почати серйозну розмову з ДНР і ЛНР про пошук політичного компромісу, який має бути закріплений прийнятною для всіх конституційною реформою», - говориться у зверненні російських дипломатів до Вашингтона і Брюсселя.

«Ні у Вашингтоні, ні в Брюсселі не спромоглися зажадати від української влади припинити обстріл міст і сіл Донбасу, цинічно називаючи ці злочинні дії, від яких гинуть люди похилого віку, жінки і діти, реалізацією права на самооборону. Мовчить Захід і з приводу організованої Києвом блокади південного сходу, про що б'ють на сполох гуманітарні агентства ООН, «Лікарі без кордонів» та інші НПО, попереджаючи про настання гуманітарної катастрофи», - говориться в повідомленні МЗС РФ. При цьому в заяві ні словом не згадується про російське вторгнення на Донбас.

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Водночас, у МЗС РФ розраховують, що західні партнери «почнуть благотворно впливати на політику Києва з метою сприяння мирному врегулюванню кризи».

Як повідомляв УНІАН, РФ ігнорує виконання Мінських домовленостей, продовжуючи поставляти проросійським бойовикам на Донбасі зброю і військову техніку, а також відмовляється «закрити» російсько-український кордон. Крім того, РФ відмовляється виводити свої війська з окупованих частин Донецької та Луганської областей.

З початку 2015 року бойовики значно активніше почали обстрілювати позиції українських силовиків у зоні АТО і населені пункти.

Також Росія продовжує посилювати військовий контингент на сході України. За даними РНБО, на сьогоднішній день загальна чисельність російських військових на підконтрольних бойовикам територіях досягла 12 тисяч.

21 січня бойовики посилили атаки на Донецький аеропорт, що утримується українськими військовослужбовцями з 26 травня 2014 року. В результаті бойових дій за кілька днів протистояння була повністю зруйнована інфраструктура аеропорту, у зв'язку з чим було ухвалено рішення про відведення українських військовослужбовців. За час цього протистояння 8 чоловік було вбито, 16 захисників Донецького аеропорту потрапили в полон.

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Крім того, вранці 24 січня бойовики обстріляли східні житлові квартали Маріуполя. Загинули 30 чоловік, більш як 100 були поранені.

Представники української влади неодноразово заявляли, що готові йти на будь-які переговори заради врегулювання кризи на Донбасі.

Але Росія наполягає на зміні конституційного ладу України.