ВО «Свобода» братиме участь у дострокових виборах у Києві

У зв`язку з ухваленням Верховною Радою України постанови «Про призначення позачергових виборів депутатів Київської міської ради та Київського міського голови» Всеукраїнське об`єднання «Свобода» заявляє про свою участь у цих виборах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської організації ВО «Свобода», рішення щодо мобілізації об`єднання для наступних президентських, парламентських та місцевих виборів було ухвалено на всеукраїнській партконференції ВО «Свобода», що відбулась 9 лютого 2008 року.

У Києві сформовано виборчий штаб, керівником якого став голова Київської міської організації ВО «Свобода» Андрій МОХНИК.

Також підтверджуємо, що у разі схвалення відповідної Постанови ВР щодо дострокових виборів у Харкові, ВО «Свобода» братиме в них самостійну участь.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 березня, Верховна Рада України призначила позачергові вибори Київського міського голови та Київської міської ради.

Даною постановою передбачено призначення позачергових виборів на останню неділю 70-денного терміну від дня набрання чинності даної постанови.