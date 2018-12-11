Меркель закликала Путіна звільнити захоплених українських моряків

Ангела Меркель у телефонній розмові з Володимиром Путіним обговорила ситуацію в Керченській протоці.

Канцлер Німеччини Ангела Меркельзакликала президента Росії Володимира Путіна звільнити українських моряків, взятих у полон біля Керченської протоки 25 листопада.

На сайті Меркель йдеться, що вона сказала про це в телефонній розмові, яка відбулася за її ініціативою в понеділок, передає lb.ua.

Головною темою розмови була ситуація в Керченській протоці. Меркель, зокрема, наголосила на необхідності безперешкодного пропуску суден через протоку.

Крім того, було порушено тему газового транзиту через Україну після 2019 року, коли закінчується чинний контракт між "Нафтогазом" і "Газпромом".

Також Меркель і Путін говорили про ситуацію в Сирії, зокрема про формування Конституційного комітету, та Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.

Читайте такожПолторак пояснив, чому українські моряки не стріляли у відповідь під час атаки росіян

Довідка УНІАН. Вранці 25 листопада Росія заблокувала проходження в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" й двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід із порту Одеса в порт Маріуполь. При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку.

Окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовці. Троє з них дістали поранення. Українців звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років). Всі полонені були заарештовані так званим "судом" у Криму, після цього їх перевезли до московських слідчих ізоляторів "Лефортово" і "Матроська тиша".