Садовий: поновлення Насірова на посаді очільника ДФС – вирок фейковій судовій «реформі»

Львівський мер також зізнався, що йому пропонували значну вигоду за те, аби його партія проголосувала за судову реформу.

Лідер "Об'єднання "Самопоміч" Андрій Садовий заявив, що поновлення скандального Романа Насірова на посаді голови Державної фіскальної служби - це вирок судовій реформі в Україні.

Про це мер Львова написав у своєму Facebook.

"Насіров. Суд. Поновлення. Це вирок фейковій судовій "реформі". Це вони роблять не соромлячись до виборів. Уявіть собі що вони планують робити після", – наголосив Садовий.

Львівський мер також зізнався, що йому пропонували значну вигоду за те, аби його партія проголосувала за судову реформу.

"Мені за те, аби "Самопоміч" голосувала за цю ганебну реформу, обіцяли золоті гори. Тепер розумію чому. Тут така справа – або вони нас, або ми їх", – підсумував чиновник.

Нагадаємо, 11 грудня Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді голови ДФС Романа Насірова та зобов'язав виплатити йому упущений заробіток.

Романа Насірова підозрюють у викраденні понад 2 мільярдів гривень державних коштів. Його звинувачують у співпраці з народним депутатом Олександром Онищенком, за часів якого Насіров відстрочував рентну плату за видобуток корисних копалин, а нардеп проводив завдяки цьому корупційні схеми.

У березні 2017 року Насірова заарештували, а на свободу він вийшов після того, як його дружина внесла 100 мільйонів гривень застави.

31 січня Кабмін звільнив з посади голови ДФС Романа Насірова.