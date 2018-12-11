Мороз хоче знову йти в президенти

За словами екс-спікера парламенту, 12 грудня відбудеться з'їзд соціалістів, на якому буде обговорюватися питання участі партії в президентських перегонах.

Колишній голова Верховної Ради, голова партії "За правду і справедливість" Олександр Мороз заявив, що має намір балотуватися кандидатом у президенти України.

Про це він повідомив в ефірі "112 Україна".

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"Сьогодні на керівному активі партії, яку я очолюю, розглядалося і питання - внесення конкретних пропозицій щодо того, як захищати, в тому числі українську землю як основу державності. Рекомендується брати активну участь у президентській кампанії і в наступних виборах, і парламентській кампанії", - сказав Мороз.

Він заявив, що зараз одне із ключових питань - це створення лівоцентристської європейської платформи.

За словами Мороза, 12 грудня відбудеться з'їзд соціалістів, на якому буде обговорюватися питання кандидатури в президенти, і сам він готовий брати участь у виборах в разі підтримки його кандидатури.

"З'їзд буде 12-го числа, 13-го я готовий дати відповідь на це питання (щодо участі у президентських виборах - УНІАН). Я налаштований змінити систему влади, бо це ключове питання сьогодні в Україні. Я звернуся до людей - якщо підтримають, то піду", - заявив політик.

*** Мороз очолював Верховну Раду в 1994-1998 роках, а також у 2006-2007 роках. Крім того він вже неодноразово балотувався в президенти. Так, на виборах 1994 і 1999 років він посів третє місце, в 2004 і 2010 роках він також брав участь у президентських перегонах.