Клімкін про членство України в СНД: "Це пострадянська тусовка"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу в Києві.

«Для України СНД на сьогодні відіграє роль виключно в тій площині, де це зачіпає інтереси громадян України”, - сказав Клімкін.

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Він зазначив, що в 1990-х роках в рамках СНД було укладено багато угод, які, зокрема, стосуються стандартів, пенсійного забезпечення, взаємного визнання документів.

“Ці угоди допомагають громадянам України. Тому ми маємо в цьому контексті суто практичний інтерес, і ніяких 2 млн доларів (внесок України за участь в СНД — УНІАН) ми нікому платити не збираємось”, - сказав Клімкін.

Він зазначив, що для України СНД “не є політичним майданчиком, не є організацією, де ми просуваємо свої політичні інтереси”.

“Це пострадянська тусовка, по суті, яка формувалася в 90-х роках”, - додав Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, деякі політики та дипломати наполягають на виході України з СНД у зв’язку з анексією Росією Криму і окупацією частини Донбасу.

Зокрема, 14 березня 2014 року екс-міністр закордонних справ Борис Тарасюк вніс на розгляд парламенту законопроект про денонсацію Угоди про створення СНД. Закон досі не ухвалений.