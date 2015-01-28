Яценюк очікує на підтримку США у проведенні реформ

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій Секретаріату Кабміну, очільник українського уряду відзначив важливість співпраці України і США і висловив подяку за рішення уряду США виділити Україні 2 млрд дол. кредитних гарантій для підтримки реформ. «Ми очікуємо на всеосяжний пакет фінансової допомоги, і США є однією з ключових країн, які нададуть таку допомогу, - цитує Департамент Кабміну прем'єра Яценюка. – Упевнений, що нам необхідно концентруватися на важливих реформах, зокрема, в енергетичній сфері, подоланні корупції, правовій системі. Ми розраховуємо на підтримку США у прискоренні реформ, необхідних Україні і очікуваних українським народом».

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При цьому міністр фінансів США підкреслив, що процес перетворень в Україні має бути продовжено.

Як повідомляв УНІАН, Україна і США підписали декларацію про надання Києву кредитних гарантій уряду Сполучених Штатів обсягом 2 млрд дол. При цьому, у разі реалізації реформ, ця сума може бути збільшена до 3 млрд дол. за рішенням Конгресу.

Перший транш кредитних гарантій може бути надано Україні у першому півріччі 2015 року.

У квітні 2014 року Конгрес і Сенат США ухвалили рішення виділити Україні 1 млрд дол. фінансових гарантій. Рішення було оформлене окремим законом, який потім підписав президент США Барак Обама. У травні 2014 року Україна випустила п'ятирічні євробонди на суму 1 млрд дол. під гарантії уряду США.