Гройсман зобов'язав депутатів показати декларації про доходи та списки помічників

Про це він повідомив на своїй сторінці в Фейсбук.

"Вся ця інформація має бути опублікована на сайті Верховної Ради та на інтернет-сторінках депутатів. Це одне з тих питань відкритості роботи парламенту, яке давно вже піднімається", - заявив Гройсман.

Окрім того, протокол та стенограма засідання кожного комітету Верховної Ради мають бути оприлюднені на сайті парламенту.

Читайте такожГройсман заявив, що реформу місцевого самоврядування потрібно провести до жовтня

"Встановлений термін - до п’яти робочих днів з дня проведення засідання. Прийняті комітетом акти - упродовж трьох робочих днів з дня підписання. А розклад засідань комітету має бути оприлюднений на два тижні наперед", - зазначив Гройсман.