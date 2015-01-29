Гройсман зобов'язав депутатів показати декларації про доходи та списки помічників
01:55, 29 січня 2015Політика
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Голова Верховної Ради Володимир Гройсман підписав розпорядження, згідно з яким депутати зобов'язані оприлюднювати декларації про доходи, а також щомісячно оприлюднювати списки своїх помічників.
Гройсман зобов'язав депутатів показати декларації про доходи та списки помічників / УНІАН
Про це він повідомив на своїй сторінці в Фейсбук.
"Вся ця інформація має бути опублікована на сайті Верховної Ради та на інтернет-сторінках депутатів. Це одне з тих питань відкритості роботи парламенту, яке давно вже піднімається", - заявив Гройсман.
Окрім того, протокол та стенограма засідання кожного комітету Верховної Ради мають бути оприлюднені на сайті парламенту.
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"Встановлений термін - до п’яти робочих днів з дня проведення засідання. Прийняті комітетом акти - упродовж трьох робочих днів з дня підписання. А розклад засідань комітету має бути оприлюднений на два тижні наперед", - зазначив Гройсман.
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