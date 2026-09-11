Apple назвала дату виходу iOS 27 – оновлення отримає навіть легендарна модель

Apple оптимізувала iOS 27 для старих iPhone, тому навіть модель 2019 року отримає оновлення.

Apple оголосила, що з 14 вересня користувачі iPhone зможуть оновити свої смартфони до фінальної версії iOS 27. Оновлення з'явиться о 20:00 за київським часом і буде доступне по всьому світу, пише The Verge.

Оновлення вийде для всіх смартфонів, починаючи з iPhone SE 2-го покоління (2020 рік) і iPhone 11 (2019 рік). Apple фактично дозволяє власникам айфонам 11-ї серії залишатися на актуальній версії iOS через сім років після виходу смартфона.

Повний перелік сумісних моделей:

iPhone 18 Pro;

iPhone 18 Pro Max;

iPhone Duo;

iPhone 17e;

iPhone 17;

iPhone 17 Pro;

iPhone 17 Pro Max;

iPhone Air;

iPhone 16e;

iPhone 16;

iPhone 16 Plus;

iPhone 16 Pro;

iPhone 16 Pro Max;

iPhone 15;

iPhone 15 Plus;

iPhone 15 Pro;

iPhone 15 Pro Max;

iPhone 14;

iPhone 14 Plus;

iPhone 14 Pro;

iPhone 14 Pro Max;

iPhone 13;

iPhone 13 mini;

iPhone 13 Pro;

iPhone 13 Pro Max;

iPhone 12;

iPhone 12 mini;

iPhone 12 Pro;

iPhone 12 Pro Max;

iPhone 11;

iPhone 11 Pro;

iPhone 11 Pro Max;

iPhone SE 2.

Одним із головних нововведень iOS 27 стане Siri AI – оновлена версія голосового помічника з розширеними можливостями штучного інтелекту, яка працюватиме не тільки на власних моделях Apple, а й на Gemini. Однак ця функція буде доступна лише на iPhone 15 Pro та новіших моделях.

Відео дня

Також Apple серйозно попрацювала над плавністю та швидкістю роботи iOS. Додатки тепер відкриваються на 30% швидше, а швидкість передачі через AirDrop збільшили на 80%. Ще на прохання користувачів додали повзунок прозорості Liquid Glass і можливість зменшувати розмір годинника на екрані блокування. Загалом Apple підготувала для системи понад 250 інших функцій і змін.

Того ж дня, 14 вересня, Apple випустить і інші великі оновлення своїх ОС. Перед встановленням варто заздалегідь створити резервну копію даних і перевірити вільний простір. На iPhone бажано звільнити 10–15 ГБ, а для macOS рекомендується залишити до 50 ГБ вільного простору.

9 вересня Apple провела велику презентацію своїх новинок. Головним анонсом став перший iPhone з гнучким екраном. Флагманські iPhone 18 Pro також отримали чимало нововведень, а ось базову версію перенесли на 2027 рік.

Після презентації стала відома офіційна ємність акумуляторів iPhone 18 Pro та 18 Pro Max. Apple заявляє про найбільше зростання автономності між поколіннями в історії iPhone.

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