Американці вперше 'захопили' весь топ-10 рейтингу найбагатших людей світу, - Bloomberg

Рейтинг багатіїв по всьому світу очолює Ілон Маск зі статком в понад 918 мільярдів доларів.

Уперше всі десять найбагатших людей світу виявилися громадянами США, пише Bloomberg.

Зазначається, що місце в першій десятці втратив французький магнат розкоші Бернар Арно, засновник Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), чиї статки опустилися нижче статків американського інвестора Уоррена Баффета.

За даними Bloomberg Billionaires Index, рейтинг очолює Ілон Маск зі статком у 918,8 млрд дол., що значно перевищує показники інших учасників списку. Вперше з моменту запуску індексу мільярдерів у 2012 році всі десять перших місць посіли американці.

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До першої десятки також увійшли Ларрі Пейдж (286 млрд дол.), Джефф Безос (274 млрд дол.), Сергій Брін (266 млрд дол.), Майкл Делл (245 млрд дол.), Марк Цукерберг (229 млрд дол.), Ларрі Еллісон (208 млрд дол.), Дженсен Хуанг (181 млрд дол.), Стів Балмер (172 млрд дол.) та Воррен Баффет (144 млрд дол.).

Bloomberg зазначає, що падіння статків Арно особливо помітне з початку року: за цей період вони зменшилися на 65 млрд дол., що є найбільшим падінням серед 500 найбагатших людей світу.

Війна на Близькому Сході вдарила по бізнесу французького мільярдера, знизивши попит у торгових центрах Дубая на продукцію брендів LVMH, серед яких модні доми Dior, Louis Vuitton і Tiffany, а також елітний алкоголь, зокрема шампанське Dom Pérignon і коньяк Hennessy. Компанія також зіткнулася з труднощами в Китаї, де через судову суперечку щодо товарного знака з місцевим виробником чаю впали продажі.

Тим часом, індекс американських акцій S&P 500 з початку року зріс на 11%, і значною мірою цьому сприяли технологічні компанії на тлі попиту, повʼязаного зі штучним інтелектом.

За даними Bloomberg, Арно перебував серед десяти найбагатших людей світу з 22 березня 2017 року, а з грудня 2022 року періодично очолював рейтинг. Він став першим представником не з Північної Америки і єдиним магнатом зі сфери споживчих товарів, хто досягав вершини рейтингу, і після нього це нікому не вдавалося.

Мільярдери у світі - останні новини

У травні 2026 року стало відомо, що у світі стрімко зростає кількість доларових мільярдерів. Так, до 2031 року вона може сягнути майже 4 тисяч. Таким чином, Європа нарощує свою частку, тоді як США - навпаки втрачають, попри зростання в абсолютних цифрах.

У березні журнал Forbes оновив рейтинг найбагатших людей планети. Тоді в рейтингу опинилися семеро українських доларових мільярдерів.

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