Чесні плюси і мінуси: українка порівняла життя у Польщі та Австрії

Дівчина без прикрас розклала по поличках усі мінуси та плюси обох країн.

Українська студентка Ольга Конопацька, яка прожила три роки у Польщі, а згодом переїхала до Австрії, поділилася детальним порівнянням життя в обох країнах. У своєму TikTok-блозі дівчина назвала ключові переваги та недоліки проживання, навчання й сервісу в цих європейських державах.

Ольга порівняла країни за кількома головними критеріями.

Вартість життя (Перевага Польщі)

За словами блогерки, Польща є значно доступнішою. Ціни на продукти харчування, медичне страхування та оренду житла там суттєво нижчі, що робить повсякденне життя фінансово комфортнішим.

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Якість освіти (Перевага Австрії)

Здобувши диплом бакалавра в Польщі, на магістратуру дівчина вступила вже до австрійського вишу. Вона зазначає, що в Австрії навчальна програма сильніша та більше орієнтована на практичні, реальні знання. Водночас за розвиток студентської біосфери та розваги Ольга віддала бал Польщі.

Сфера послуг (Перевага Польщі)

Рівень сервісу в Польщі виявився вищим. Дівчина пов'язує це з потужною українською діаспорою: завдяки великій кількості бізнесів, відкритих українцями, вибір послуг більший, а їхня якість – краща.

Природа та подорожі (Перевага Австрії)

Клімат та географічне розташування Австрії підкорили студентку. Неймовірні краєвиди, гори та озера, а також можливість за лічені години дістатися сусідніх європейських країн стали великим плюсом.

Безпека та ставлення до іноземців (Перевага Австрії)

Важливим фактором для Ольги стало почуття безпеки. В Австрії вона почувається набагато спокійніше й за кілька місяців жодного разу не стикалася з негативом. Натомість у Польщі їй іноді доводилося чути неприємні коментарі на свою адресу через те, що вона є іноземкою.

Дівчина підсумувала, що Польща виграє у фінансовому плані та комфорті послуг, тоді як Австрія приваблює сильнішою вищою освітою, безпечнішою атмосферою та мальовничою природою.

Українці за кордоном - останні новини

Як повідомляв УНІАН, у Польщі витрати на проживання значно відрізняються від українських. Користувачка Instagram під ніком zoriankash розповіла про те, скільки насправді коштує життя у Польщі для двох.

Вона розповіла, що кілька місяців тому почала жити разом зі своїм хлопцем, після чого вони вирішили ділити всі витрати. Авторка розповіла, що найбільше грошей йде на оренду житла. За її словами, квартира поблизу центру Вроцлава обходиться їй у 3 100 злотих (приблизно 36 тисяч гривень).

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