Зможе сам літати та керувати роєм дронів: Китай розкрив таємницю нового винищувача

Нові системи можуть дозволити винищувачам діяти майже автономно, орієнтуватися без супутникової навігації та одночасно керувати цілими групами бойових дронів.

Розробники перспективного китайського винищувача J-50 описали технології, які можуть кардинально змінити принцип ведення повітряного бою. Серед них – можливість літака самостійно продовжувати політ у разі втрати свідомості пілотом і координація великих груп безпілотників.

Про це йдеться в дослідженні команди Шеньянського інституту проєктування та досліджень літаків, пише SCMP. Головним автором роботи став Чжан Дун, головний конструктор систем керування польотом інституту.

Винищувач зможе летіти без пілота

Однією з найбільш незвичайних функцій стане можливість літака самостійно продовжувати політ, якщо пілот втратить свідомість або не зможе керувати машиною через надмірне навантаження.

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Розробники також описують систему, яка дозволятиме пілоту передавати керування літаком у критичні моменти. Таким чином, частину завдань зможуть виконувати автоматизовані системи.

Ще однією важливою технологією стане навігація в умовах відсутності супутникового сигналу. Дослідники розглядають використання квантових технологій, які мають допомогти літаку орієнтуватися навіть тоді, коли супутникова навігація недоступна.

J-50 отримає "напарників" із дронів

Окрему увагу китайські конструктори приділяють взаємодії винищувачів із безпілотниками.

Йдеться про можливість створення великих груп дронів-напарників, які зможуть змінювати свою структуру залежно від ситуації. Пілотований винищувач при цьому координуватиме різні завдання – від розвідки до атаки та захисту.

Такі безпілотники мають діяти не просто як окремі апарати, а як частина єдиної системи, здатної перебудовуватися під час виконання бойової місії.

Водночас важливо, що опубліковане дослідження не називає J-50 безпосередньо і не підтверджує, що всі описані технології обов'язково будуть встановлені саме на цьому літаку. J-50 – неофіційне позначення перспективного китайського винищувача, який уперше з'явився на зображеннях випробувального польоту в грудні 2024 року.

Китайські J-50 та J-36 розглядаються як перспективні винищувачі шостого покоління. Їхню розробку вважають частиною змагання Пекіна зі США у створенні бойової авіації нового покоління.

J-50 - що ще відомо про нову "пташку" Китаю

Нещодавно були представлені найбільш детальні на сьогодні фото нового літака від компанії Shenyang Aircraft Corporation (SAC), який в ЗМІ називають J-50 або J-XDS.

J-50 оснащений двома двигунами з пласкими соплами та можливістю керування вектором тяги. Між стійками шасі, ймовірно, розташований внутрішній відсік для ракетно-бомбового озброєння.

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