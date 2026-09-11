У Путіна закінчується час на війну: колумністи The Hill назвали три сценарія для РФ

Аналітики назвали кілька сценаріїв, які Володимир Путін може обрати далі, і найнебезпечніший із них передбачає нову хвилю ескалації.

Російська війна проти України триває вже 1659 днів, хоча Володимир Путін розраховував завершити її протягом одного-двох тижнів. Тепер у російського правителя залишається дедалі менше часу та варіантів для досягнення заявлених цілей.

Про це пишуть офіцер американської військової розвідки у відставці Джонатан Світ та експерт з національної безпеки Марк Тот у колонці для The Hill.

Видання The Economist раніше припустило, що Путін може вважати невдале завершення війни загрозою для себе.

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"Вони мене повісять", – нібито сказав він своїм приятелям на початку війни.

Перший варіант – домовитися через Трампа

Найменш радикальним варіантом для Путіна автори називають продовження нинішнього курсу та спробу переконати Дональда Трампа змусити Україну погодитися на мир на російських умовах.

Минулого тижня у Москві Путін приймав американського посланця Стіва Віткоффа та зятя президента США Джареда Кушнера. На летовищі їх зустрів російський представник з економічних питань Кирило Дмитрієв.

Ще в лютому Дмитрієв пропонував спільний проєкт із США вартістю 14 трильйонів доларів, який залежав від мирної угоди щодо України та скасування західних санкцій.

Водночас для досягнення миру на російських умовах Володимир Зеленський мав би погодитися на передачу Донбасу Росії. Автори вважають, що Дональд Трамп не може піти на такий крок.

У вівторок Путін протягом години розмовляв із Трампом телефоном. Помічник Кремля Юрій Ушаков назвав розмову конструктивною.

Трамп заявив, що припинення війни відкрило б "вражаючі та далекосяжні" перспективи для повного відновлення відносин між Вашингтоном і Москвою. За його словами, це мало б "особливий вплив на торговельно-економічні зв'язки, обіцяючи величезні вигоди для обох країн".

"Тільки не для України", – наголошують автори.

Другий варіант – тиск на НАТО та Європу

Другий сценарій передбачає тиск на НАТО та Європейський Союз із метою змусити їх припинити підтримку України.

За текстом, Кремль уже використовує для цього гібридну війну, демонстрацію військової сили та погрози країнам, які допомагають Україні зброєю і технологіями.

До Білорусі нещодавно було розгорнуто 101-шу ракетну бригаду, оснащену балістичною ракетною системою середньої дальності "Орешник".

Росія також погрожувала Німеччині ударами по військових виробничих об'єктах у Берліні. Крім того, російська сторона погрожувала британським виробникам безпілотників "напіввійськовою відповіддю" та заявляла про можливі "додаткові заходи" через розширення військової присутності Норвегії біля кордону з Росією.

При цьому Путін міг переконувати Трампа, що "не має ворожих планів" щодо Європи. Однак, як зазначають автори, його дії свідчать про протилежне.

Третій варіант – продовження наступу

Найнебезпечнішим сценарієм автори називають продовження російського наступу восени після невдалого літнього наступу.

Після цього Москва може знову використати зиму як зброю, атакуючи критично важливу інфраструктуру України та намагаючись залишити українське населення без тепла.

Окремою проблемою для Кремля залишаються втрати російської армії. За текстом, Росія може бути змушена мобілізувати до 600 тисяч військовослужбовців після виборів до Державної думи.

Автори зазначають, що рішення можуть відкласти до завершення виборів, оскільки така мобілізація може негативно сприйматися суспільством.

Водночас російські генерали, як стверджується в матеріалі, неодноразово переносили терміни захоплення Донбасу. Спочатку йшлося про Новий рік, а тепер – про 31 березня 2027 року.

Інститут вивчення війни, своєю чергою, оцінює можливість такого розвитку подій аж до 2032 року, враховуючи нинішні темпи російського просування.

У Кремлі вважають, що Росія перемагає

Автори зазначають, що російська військова доктрина передбачає значне збільшення кількості військових та артилерії. Водночас вони прогнозують нові "м'ясні атаки" та вказують на масштаб російських втрат.

Ще одним, найменш імовірним варіантом для Путіна названо оголошення перемоги, припинення бомбардувань України та відведення російських військ до кордону, встановленого в лютому 2022 року.

На думку авторів, команда Трампа має усвідомити, що коли Путін говорить про мир, він має на увазі знищення України як держави, а також її мови, культури та опору російській гегемонії. Тот та Світ констатують:

"Його умови залишилися незмінними після зустрічі з Віткоффом та Кушнером – просто переформульованими".

Автори також стверджують, що запропоноване Путіним триденне припинення вогню дало Росії можливість накопичити балістичні ракети, після чого вона завдала удару по Києву.

Путін отримує від генералів неправдиву картину?

Путін вважає, ніби Росія перемагає. При цьому автори припускають, що його генерали можуть повідомляти йому не реальну ситуацію на фронті.

Як приклад вони наводять Святогірськ у Донецькій області. У неділю Путін повторив журналістам інформацію про те, що російські війська нібито захопили місто. Однак уже в понеділок командир Третього армійського корпусу України записав відео з центру Святогірська, спростувавши цю заяву.

Автори доходять висновку, що Дональду Трампу необхідно враховувати роль самого Путіна у продовженні війни.

"Єдиною першопричиною війни в Україні є сам Путін. Єдина причина, чому ця війна триває, – це Путін", – стверджують вони.

Мирні переговори без прориву

Як повідомляв УНІАН, нові спроби адміністрації президента США Дональда Трампа відновити дипломатичні зусилля щодо завершення війни в Україні вже стикаються з подіями, які ставлять під сумнів перспективи мирної ініціативи.

За даними Bloomberg, війна в Україні продовжиться до 2027 року, адже візит посланців США не дав результату. Зокрема президент РФ планує посилити атаки на Україну впродовж зими, аби перевірити її опір та рішучість союзників Києва.

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