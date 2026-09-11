'Бити сильно і швидко': колумніст The Telegraph розкрив секрет прориву під Лиманом

ЗСУ довели, що навіть у "війні дронів" бронетехніка, піхота та класична загальновійськова тактика нікуди не зникли.

Українська операція в районі Лимана може стати одним із найважливіших сухопутних епізодів війни. Сили оборони України повернули контроль над більш ніж 200 квадратними кілометрами території, продемонструвавши, що навіть на полі бою, перенасиченому безпілотниками, бронетехніка та піхота залишаються критично важливими. Таку оцінку висловив британський військовий оглядач і колишній полковник британської армії Геміш де Бреттон-Гордон для The Telegraph.

За його словами, особливо важливим є не лише масштаб звільненої території, а й спосіб проведення операції. Протягом кількох місяців українські військові, ймовірно, приховували свої наміри, паралельно готуючи комплексний наступ із використанням бронетехніки, безпілотників, засобів радіоелектронної боротьби, маскування, обману та високоточної зброї.

Саме таку модель війни, яку називають загальновійськовою, останніми роками дедалі частіше оголошували застарілою через стрімкий розвиток безпілотних систем.

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Росія вимагає Донбас, але втрачає позиції

Особливо показовим автор вважає контраст між заявами Кремля та ситуацією на фронті.

Незадовго до цього Володимир Путін заявляв американським представникам Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру, що умовою припинення війни залишається передача Росії всієї території Донбасу.

Водночас російські війська зазнають тиску в районі Лимана. Таким чином, Москва продовжує вимагати від України поступок на тлі того, що сама має проблеми з утриманням захоплених територій.

На думку оглядача, це демонструє розрив між політичною риторикою Кремля та реальною ситуацією на полі бою.

Для України це може мати серйозне значення і на дипломатичному рівні. Володимир Зеленський отримує додатковий аргумент на переговорах: Київ складно переконати віддати території, якщо російська армія сама змушена відступати з частини захоплених позицій.

Дрони не можуть захопити територію

Операція біля Лимана також стала своєрідним спростуванням тези про те, що сучасну війну можна вести переважно безпілотниками.

Безпілотники докорінно змінили поле бою. Вони використовуються для розвідки, наведення, ударів по техніці та логістиці, а також дозволяють знищувати цілі на значній відстані.

Але є принципове обмеження: дрон не може самостійно зайняти територію та утримувати її від противника. Для цього досі потрібні військовослужбовці.

Українські сили, як зазначає де Бреттон-Гордон, показали, що бронетехніка може діяти навіть у середовищі, де безпілотники стали невіддільною частиною бойових дій. Танки й інші броньовані машини зазнають втрат, проте поєднання радіоелектронної боротьби, маскування, обману та допоміжних дронів дозволяє їм маневрувати й підтримувати наступальні операції.

При цьому бронетанкові підрозділи не діють окремо. Їхні дії поєднуються з масованим застосуванням безпілотників, артилерії та інших засобів ураження.

Україна показала силу загальновійськової операції

На думку британського оглядача, українські військові фактично використали класичний принцип ведення війни: знайти слабке місце противника, створити перевагу саме там і завдати удару до того, як ворог встигне перекинути резерви. Бреттон-Гордон так описує українську операцію:

"Бити ворога сильно, бити швидко, створити несподіванку та бити там, де йому боляче".

Тому результат біля Лимана не варто трактувати як просту перемогу танків над дронами. Це, радше, демонстрація ефективності загальновійськових сил, у яких бронетехніка, піхота, безпілотники, радіоелектронна боротьба, артилерія та авіація доповнюють одне одного.

Головний висновок полягає в тому, що армія майбутнього не може бути ані традиційною броньованою армією часів холодної війни, ані суто "армією дронів". Вона повинна поєднувати обидва компоненти – і при цьому мати достатню кількість людей для захоплення та утримання територій.

Операція може змінити розрахунки Москви

Успіх України створює проблеми і для російського керівництва. Якщо російські війська не зможуть сформувати достатню кількість бойових сил за рахунок нинішньої системи комплектування, Кремль потенційно може опинитися перед необхідністю нової хвилі мобілізації.

Для Володимира Путіна це було б серйозним політичним ризиком, оскільки нова мобілізація могла б продемонструвати, наскільки дорогою для російського суспільства стала війна.

Водночас результати українських операцій мають стати сигналом і для західних країн. Автор вважає, що Сполученим Штатам та європейським державам не варто виходити з припущення, що Росія неодмінно перемагає на полі бою. Передчасні поступки Москві можуть лише дати Кремлю час відновити сили та підготуватися до нового етапу війни.

Лиманський напрямок - головні новини

Як повідомляв УНІАН, після кількох місяців системних контратак та поступового покращення тактичного положення на Лимансьому напрямку, бійцям 3-го армійського корпусу вдалося провести серйозну операцію проти ворожого угруповання на північ від Лимана.

Російські воєнкори визнають, що відбуваються українські контратаки поблизу Лимана та критикують поширену культуру брехні в російських військових щодо звітів про ситуацію на фронті.

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