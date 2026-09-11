Чи чекати дефіциту олії та що буде з цінами: міністр оцінив ризики після ударів РФ по 'Олейні'

Підприємство в Дніпрі обстрілювали вже неодноразово.

Російські окупанти 10 вересня атакували завод соняшникової олії "Олейна" в Дніпрі. Проте дефіцит продукту Україні наразі не загрожує – навпаки, ціни на олію можуть за деякий час знизитися, повідомив на брифінгу міністр аграрної політики Тарас Висоцький, передає кореспондент УНІАН.

"Ми очікуємо врожай до 20 мільйонів тонн олійних культур сумарно – на переробку піде 16 мільйонів тонн. У нас на сьогодні потужностей для переробки більше – понад 20 мільйонів тонн. Чи є ризики того, що ворог буде їх атакувати? Вони, на жаль, реалізуються. Вчорашній кейс атаки по Bunge, бренд "Олейна" в Дніпрі, тому підтвердження. Тому чи може бути така ситуація, що всі понад 20 мільйонів тонн потужностей буде знищено? Сподіваємося, що так не буде, все-таки всі можливі засоби включаються для захисту. Станом на сьогодні потужностей вистачає", – зазначив очільник відомства.

Він нагадав, що вчорашня атака на переробні олійні підприємства – далеко не перша з посатку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.

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"І все одно на сьогодні доступні понад 20 мільйонів тонн для переробки при умовній потребі близько 16", – вказав Висоцький.

Навпаки, міністр не виключає зниження ціни на соняшникову олію через часткову зупинку аграрного експорту з України і здешевшання соняшника як сировини.

"Чи може бути коригування цін на олію для споживача? Так, але потрібно розуміти, що і в сторону зниження також. Є певний лаг, до трьох місяців, від зміни ціни на сировину до зміни ціни на продукцію на полицях. Здешевшання соняшнику як сировини вже відбулося. Але ми поки що тільки розпочинаємо збір, ще половину не зібрали. Тому реальна точка здешевшання – вересень. В разі, якщо ситуація буде незмінною з обмеженим експортом через блокування портів, то з тим лагом до трьох місяців також буде коригування ціни на олію для споживача, а в даному випадку - в сторону зниження", – зазначає Висоцький.

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Внаслідок ворожого удару вранці 10 вересня в Дніпрі був пошкоджений завод соняшникової олії "Олейна", де після повторного прильоту зайнялася пожежа. Завод належить американській корпорації Bunge, і підприємство вже неодноразово обстрілювали протягом війни.

Раніше єдиний в Україні завод компанії Reeva був уражений прямим влучанням ворожого дрону і тимчасово зупинив виробництво. На заводі виробляли локшину, вермішель та картопляне пюре швидкого приготування, сухі супи, приправи та соуси.

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