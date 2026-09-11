Путін перекреслив надії на мирні переговори Трампа, - CNN

Попри заяви Дональда Трампа про готовність Путіна до угоди, Росія продовжує удари по Україні, а ключові розбіжності сторін залишаються.

Нові спроби адміністрації президента США Дональда Трампа відновити дипломатичні зусилля щодо завершення війни в Україні вже стикаються з подіями, які ставлять під сумнів перспективи мирної ініціативи, пише CNN.

Після відновлення Сполученими Штатами спроб домогтися врегулювання конфлікту Дональд Трамп заявив журналістам, що президент Росії Володимир Путін "хоче укласти угоду".

"Якщо президент України Володимир Зеленський хоче укласти угоду, це було б дуже добре", – сказав Трамп.

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Однак події останніх днів демонструють іншу картину.

Російський безпілотник порушив повітряний простір Молдови

У середу російський реактивний безпілотник порушив повітряний простір Молдови. Через це було затримано виліт літака, який перевозив Володимира Зеленського до Норвегії.

Інцидент не був прямою загрозою для українського президента. Водночас посол Молдови у США Владислав Кульмінський заявив, що вторгнення російського розвідувального безпілотника, ймовірно, "не було випадковістю".

Тим часом після від'їзду з Києва американських посланців Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа, які відвідали Україну після поїздки до Москви, Росія відновила удари.

Після триденної паузи ракети та безпілотники атакували Україну. Внаслідок нового удару загинули п'ятеро людей.

США намагаються відновити дипломатію

Попри це, серйозні дипломатичні зусилля адміністрації Трампа щодо припинення війни могли б стати важливим кроком. Справедливий мир в Україні був би значним досягненням.

Ключові розбіжності між Україною та РФ, які не дозволяють завершити війну, нікуди не зникли. Окремі заяви американських переговорників також викликають сумніви щодо їхнього розуміння характеру війни та мотивів Росії.

Зокрема, Стів Віткофф зробив шанобливі та захоплені коментарі щодо Путіна, заявивши, що їхні зустрічі стануть яскравою подією після його виходу на пенсію.

Джаред Кушнер своєю чергою говорив про необхідність знайти "виграшну" ситуацію як для Путіна, так і для Зеленського, яка переконала б обох припинити боротьбу.

Російські вимоги залишаються неприйнятними для України

CNN наголошує, що "перемога" для Росії фактично означала б підтвердження її вибору вести війну проти України.

Володимир Путін продовжує говорити про необхідність усунення "корінних причин" конфлікту. У тексті зазначається, що це формулювання пов'язується з російськими вимогами щодо припинення суверенітету та демілітаризації України.

Москва також вимагає території у східних областях, які російські війська ще не захопили. Водночас Володимир Зеленський не міг би прийняти такі умови.

Дональд Трамп пояснює затримку переговорів особистими відносинами між Путіним і Зеленським.

"Затримка полягає в тому, що двоє людей ненавидять одне одного", – сказав Трамп журналістам на авіабазі Ендрюс.

Він додав: "Я знаю про угоди, і це двоє людей, які втомилися воювати".

У США говорять про можливу угоду

Незважаючи на оптимізм Трампа, перспектива нової ефективної дипломатії США залишається невизначеною.

Додаткові сумніви виникають через непрозорість навколо зустрічей із Путіним та нещодавнього візиту до Росії директора ЦРУ Джона Реткліффа.

За різними витоками інформації, американський керівник розвідки міг попередити Москву, що війна в Україні складається погано для Росії, а також закликати не втручатися на територію НАТО. Водночас достеменно невідомо, про що саме домовлялися Москва та Вашингтон.

Окремо побоювання в Європі викликали натяки Росії на майбутні економічні можливості між двома країнами. Це породило припущення, що Дональда Трампа можуть більше цікавити потенційні угоди, пов'язані з російськими мінеральними та природними ресурсами, ніж справедливий мир в Україні.

Рубіо: є шанс на домовленість

Державний секретар США Марко Рубіо у середу заявив журналістам у Колумбії, що протягом наступних кількох тижнів існує шанс "можливо дійти висновку, який буде прийнятним для обох сторін".

Водночас він визнав, що для цього ще потрібно виконати значний обсяг роботи.

У тексті зазначається, що Україна не лише продовжує чинити опір, а й демонструє дедалі більшу здатність завдавати ударів по цілях у Росії. Водночас Росія також нещодавно досягла успіхів на полі бою, хоча її втрати залишаються надзвичайно великими.

Американські посланці Джаред Кушнер і Стів Віткофф минулого тижня вперше за час війни відвідали Київ, що викликало схвальні заяви з боку українського уряду.

Однак, як зазначається в матеріалі, дипломатія Трампа має певну закономірність: після консультацій із Путіним Вашингтон висуває пропозицію, яка значною мірою відображає цілі Росії. Коли Зеленський чинить опір, адміністрація США висловлює розчарування, а наступні, змінені версії плану стають неприйнятними вже для Кремля.

"Доки це не зміниться, сподівання на нову ініціативу США слід залишати стриманими", – йдеться у тексті.

Мирні переговори щодо України - останні новини

Нагадаємо, раніше Bloomberg писав, що війна в Україні продовжиться до 2027 року, адже візит посланців США не дав результату. Зокрема президент РФ планує посилити атаки на Україну впродовж зими, аби перевірити її опір та рішучість союзників Києва.

Водночас прессекретар кремлівського диктатора Дмитро Пєсков відреагував на пропозицію відновити переговори за участю України та США. За його словами, "поки що передчасно говорити" про місце та можливі терміни проведення таких переговорів.

Спецпосланець президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер заявляє про мир в Україні, який буде "вигідним для всіх". Однак, як пише політичний журналіст Стюарт Дауелл для TVP World, останні дипломатичні події є менш обнадійливими.

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