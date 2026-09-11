РФ готує теракти на окупованих територіях України під час псевдовиборів, - розвідка

Російські загарбники прагнуть зірвати мирні зусилля США щодо відновлення переговорів з пошуку шляхів припинення російської війни проти України.

Російські окупанти готують терористичні акти на тимчасово окупованих територіях для обвинувачення України і виправдання репресій проти українського населення. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Зокрема, у Службі попереджають про високу ймовірність того, що російські спецслужби здійснять резонансні провокації та терористичні акти під "прапором України" в дні проведення незаконних виборів до Державної думи Росії та примусового "дострокового голосування" на тимчасово окупованій території України, щоб "виправдати репресивну політику щодо місцевого населення та необхідність проведення чергової хвилі мобілізації в РФ".

"Головна мета Кремля – зрив мирного процесу за посередництва США шляхом штучної ескалації, дискредитації України та демонстрації західним партнерам нібито "безперспективності" дипломатичного треку", - наголосили в СЗРУ.

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Водночас, як зазначають в Службі, використання кривавих провокацій під час електоральних або "сакральних для керівництва РФ" подій є випробуваною десятиліттями практикою російської влади.

"Традиційно Кремль використовує ці заходи для психологічного тиску, легітимізації захоплених територій, а також для створення приводів для виправдання подальшої ескалації чи репресій", - відзначається у повідомленні.

Як нагадали в СЗР, про це свідчать вибухи житлових будинків у Росії (1999 рік), захоплення заручників на Дубровці ("Норд-ост", 2002) та в Беслані (2004), а також провокації на окупованих територіях України у 2014–2024 роках (псевдореферендуми та "вибори президента РФ").

До чого може вдатися РФ у 2026 році

При цьому, в СЗР попереджають, що у дні активного голосування (18–20 вересня) на ТОТ Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей, а також у Криму, є висока вірогідність реалізації низки сценаріїв.

Зокрема, можуть статися підриви виборчих дільниць або пунктів збору бюлетенів у неробочий час (щоб уникнути масових жертв серед ключових російських пропагандистів, але отримати потрібну картинку "зруйнованої дільниці"); диверсії на транспорті чи інфраструктурі, задіяній у перевезенні членів виборчих комісій, із подальшим звинуваченням "українських" дронів чи диверсійних груп; або резонансні замахи на колаборантів – очільників окупаційних виборчкомів чи кандидатів у депутати, які активно демонструють свою лояльність на камери.

"Важливо для мешканців ТОТ: із метою збереження життя та здоров'я СЗРУ радить максимально уникати будь-яких місць скупчення людей, так званих виборчих дільниць, адміністративних будівель, залучених до процесу голосування, а також обє'ктів військової інфраструктури окупантів у період з 17 по 21 вересня 2026 року", - наголошується у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що після виборів в Росії диктатор Володимир Путін оголосить нову хвилю мобілізації для продовження війни проти України.

Перед парламентськими виборами на тлі зростаючого суспільного невдоволення росіян через удари України вглиб Росії, економічної нестабільності, бурхливої паливної кризи та чуток про мобілізацію Кремль перейшов до більш жорсткого, ніж будь-коли, придушення голосів незгодних.

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