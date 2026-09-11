На Хортиці знайшли 5-тисячолітню кам’яну споруду для давніх ритуалів

На Хортиці вже повністю було досліджено 8 подібних святилищ.

На острові Хортиця археологи знайшли кромлех, а саме камʼяну споруду, яку 5 тисяч років тому люди будували для релігійних обрядів. Обʼєкт стане історичною памʼяткою та його додадуть до туристичних маршрутів заповідника. Про це повідомив науковий співробітник національного заповідника "Хортиця" Анатолій Волков для "МТМ Запоріжжя".

Цього року експедицію фахівці відділу охорони пам’яток, історії, археології та природи заповідника розпочали два тижні тому. Протягом цього часу вони знайшли камʼяний обʼєкт культового призначення за 50 метрів від берега Дніпра. Камені виявилися великими, з незвичною пласкою фомою. Аби знайти їх, обробити та доставити на місце, давнім будівникам потрібно було докласти багато зусиль.

"У давнину люди використовували ці місця, будували кам’яні закладки для культових, релігійних цілей. Вони відзначали у цих місцях якісь календарні дати використовували їх для релігійних ритуалів, наприклад, жертвоприношень або для поховальних обрядів", - зазначив Волков.

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За його словами, це не хаотичне нагромадження, адже камені ретельно підігнані один до одного у цілісну камʼяну споруду.

У загальному на Хортиці вже повністю було досліджено 8 подібних святилищ. У заповіднику пояснили, що камʼяні закладення, кромлехи та святилища острова є праобразами древніх храмів просто неба. Тоді люди повʼязували їх з культом Сонця, зародженням життя та календарним циклом природи.

Інші знахідки вчених

Як писав УНІАН, археолог-любитель знайшов у несподіваному місці найбільший скарб монет епохи вікінгів. У цьому місці знаходиться близько 4,5 кілограмів монет, що вдвічі перевищує розмір колекції, знайденої в 1895 році в Ноусіайнені, яка налічує 1700 монет.

Також повідомлялось, що вчені знайшли перший слід дорослого тиранозавра. Зазначається, що слід довжиною приблизно 7 метрів складається з чотирьох трипальцевих відбитків.

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