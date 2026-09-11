Дизельні авто, які розкуповують українці: названо найпопулярніші моделі

Рейтинг нових дизельних легковиків очолив Renault Duster.

Упродовж серпня в Україні зареєстрували близько 4,4 тисячі автомобілів із дизельними силовими установками. Це на 12% менше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє "УкрАвтопром".

Із загальної кількості 867 одиниць становили нові автомобілі (-21%), а 3512 – вживані, імпортовані з-за кордону (-10%).

У рейтингу нових дизельних машин переважають кросовери та позашляховики – вони посіли чотири з п’яти перших місць. Найбільшим попитом користувався Renault Duster, який майже вдвічі випередив Toyota Land Cruiser Prado (друге місце в рейтингу).

Відео дня

ТОП-5 нових дизельних легковиків:

Renault Duster – 200 од. Toyota Land Cruiser Prado – 122 од. Volkswagen Touareg – 90 од. Škoda Kodiaq – 71 од. Toyota Hilux – 46 од.

Серед вживаних дизельних авто, ввезених з-за кордону, переважають європейські моделі, а лідирують "народні" Škoda Octavia та Renault Megane.

ТОП-5 імпортованих вживаних дизельних авто:

Škoda Octavia – 281 од. Renault Megane – 274 од. Nissan Qashqai – 234 од. Volkswagen Passat – 180 од. Hyundai Santa Fe – 149 од.

Світовий авторинок – останні новини

Раніше стало відомо, що у серпні український автопарк поповнили майже 3,9 тисячі гібридних легкових автомобілів із системами HEV та PHEV. Це на 38% більше, ніж за аналогічний місяць минулого року. Усі перші місця на українському ринку нових гібридів посіли моделі Toyota, що свідчить про високий попит на гібридні технології бренду серед українських покупців.

Повідомлялося також, що у серпні український автопарк поповнили 12,8 тисячі машин із бензиновими двигунами – на 2% менше, ніж за аналогічний місяць минулого року. Серед нових бензинових авто впевнено лідирує Škoda: одразу три моделі бренду – Octavia, Kodiaq та Karoq – увійшли до п’ятірки найпопулярніших.

Вас також можуть зацікавити новини: