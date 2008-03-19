Ющенко поговорить з Тимошенко про футбол

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні, 19 березня, проведе нараду з підготовки до проведення в Україні Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як повідомила прес-секретар глави держави Ірина ВАННИКОВА, в нараді планується участь прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО та міністра транспорту і зв’язку Йосипа ВІНСЬКОГО.

На нараді обговорюватиметься хід підготовки до чемпіонату об’єктів спортивної та транспортної інфраструктури. Особлива увага приділятиметься проблемним питанням, що існують в цих сферах.

«Результатом цієї наради, в тому числі, має стати посилення персональної відповідальності при виконанні завдань до Євро-2012», - сказала І.ВАННИКОВА.