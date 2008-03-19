Справа про отруєння Ющенка не дає Медведьку спати
09:33, 19 березня 2008Політика
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Розслідування ведеться не тільки в Україні
|Генеральний прокурор України Олександр Медведько
Генпрокурор каже, що справа про отруєння Віктора Ющенка "не дає йому спати".
"Мені не дає спати кримінальна справа про отруєння Віктора Ющенка. І хоч я не прихильник ділити справи на резонансні і нерезонансні, ця кримінальна справа стоїть осібно, адже скоєно злочин проти першої особи держави!", - відзначив Генпрокурор.
"У справі проведено великий об`єм роботи... Розслідування ведеться не тільки в Україні, але і в Росії, і в інших країнах. Як людина об`єктивна, я не можу сказати: "Ось знайдені підозрювані, ми їх зараз доставимо і пред`явимо їм звинувачення"", - сказав Медведько.
Він також повідомив, що слідство розглядає декілька версій.
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