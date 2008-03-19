Верховна Рада сьогодні візьметься за всеукраїнський референдум

Верховна Рада України сьогодні планує розглянути законопроекти щодо всеукраїнського референдуму.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне питання внесене до сьогоднішнього порядку денного засідання парламенту.

Крім того, ВР планує розглянути постанову про повернення знецінених заощаджень громадян України протягом 2008-2009 років, а також три законопроекти, що стосуються змін до закону про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України.

До порядку денного також внесений законопроект щодо змін до закону про прожитковий мінімум, а також проект постанови про порядок визначення, формування та встановлення прожиткового мінімуму.