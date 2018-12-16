Радісний день в пеклі: експерт розповів, що буде з Росією після смерті Путіна

За словами Тараса Чорновола, наступнику Путіна найпростіше покласти відповідальність на його "шизоїд".

У Росії немає чітко визначеної системи престолонаслідування, тому в разі смерті президента РФ Володимира Путіна в боротьбу вступлять відразу кілька тиранів, що послабить Москви.

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Таку думку висловив політичний аналітик, екс-нардеп Тарас Чорновіл, повідомляє Главред.

"У Росії режим подібний сталінському за своєю ментальностю. Але немає однієї ключової частини - чітко визначеної системи престолонаслідування. Тому ймовірність простої передачі влади від одного тирана іншому вкрай мала. Якщо б це сталося, то спадкоємець вибудовував свій культ на плечах попередника, включаючи розміщення гробу Путіна в Мавзолеї. Так вже було після смерті Сталіна. Але я припускаю, що після радісного дня у пеклі в Росії буде досить жорстке протистояння цілого ряду нових сатрапів...", - вважає Чорновіл.

За словами експерта, в битві за владу вони послаблять країну, що зіграє на руку Україні.

"Вони будуть знищувати один одного, реально послаблять свою країну (ось де шанс для нас), а ще побіжать в США і ЄС отримувати підтримку проти конкурентів. В таких умовах кращою технологією буде покласти всю відповідальність на шизоїд Путіна і публічно витерти об нього ноги", - уклав він.