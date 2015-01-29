ЄС має продемонструвати солідарність у питанні агресії на сході України – глава МЗС Великобританії
Міністр закордонних справ Великобританії Девід Лідінгтон (David Lidington) переконаний, що „перед жахливою агресією” на сході України ЄС повинен продемонструвати солідарність.
Як передає власний кореспондент УНІАН, про це міністр сказав напередодні надзвичайного засідання Ради ЄС, яке проходить у четвер в Брюсселі.
„Перед обличчям жахливої поновленої агресії проти цивільних на сході України ми повинні продовжувати демонструвати солідарність. Втрати життів, які ми бачили в Маріуполі, були найгіршими цивільними втратами, з єдиним виключенням збитого МН-17, які ми бачили під час цього конфлікту”, - сказав він.
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Лідінгтон висловив переконання, що відповідальність за виконання Мінських домовленостей і щодо зниження агресії „цілком очевидно лежить на підтримуваних Росією сепаратистах та їх спонсорах в Москві”. „Я переконаний, що - це обов’язок ЄС підготувати варіанти для майбутнього, включаючи, я думаю, зараз це необхідно, можливість подальших запобіжних заходів проти Росії”, - наголосив він.