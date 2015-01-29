ЄС має продемонструвати солідарність у питанні агресії на сході України – глава МЗС Великобританії

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це міністр сказав напередодні надзвичайного засідання Ради ЄС, яке проходить у четвер в Брюсселі.

„Перед обличчям жахливої поновленої агресії проти цивільних на сході України ми повинні продовжувати демонструвати солідарність. Втрати життів, які ми бачили в Маріуполі, були найгіршими цивільними втратами, з єдиним виключенням збитого МН-17, які ми бачили під час цього конфлікту”, - сказав він.

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Лідінгтон висловив переконання, що відповідальність за виконання Мінських домовленостей і щодо зниження агресії „цілком очевидно лежить на підтримуваних Росією сепаратистах та їх спонсорах в Москві”. „Я переконаний, що - це обов’язок ЄС підготувати варіанти для майбутнього, включаючи, я думаю, зараз це необхідно, можливість подальших запобіжних заходів проти Росії”, - наголосив він.