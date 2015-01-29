Євросоюз продемонстрував безумовну підтримку України - постпред України в ЄС



Так постпред прокоментував в інтерв'ю власному кореспонденту УНІАН результати надзвичайного засідання Ради ЄС з закордонних справ, яке відбулося у четвер в Брюсселі.

"Це засідання було результативним. Рішення було ухвалено консенсусом всіма членами ЄС. Ми вітаємо те, що в цих висновках ЄС чітко продемонстрував безкомпромісну та безумовну підтримку Україні, зокрема, в частині необхідності мирного врегулювання конфлікту та реалізації Мінських домовленостей", - сказав Єлісєєв.

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"Дуже важливим" український дипломат назвав той факт, що ЄС проявив солідарність у тому, що "чітко визначив Росію як відповідальну сторону за теракт в Маріуполі та за ескалацію насильства, яке зараз відбувається на Донбасі і закликав її вивести війська та вплинути на сепаратистів".

Іншим важливим елементом висновків Ради ЄС Єлісєєв назвав солідарну позицію ЄС в частнині продовження дії санкцій та розроблення нових в разі подальшого погіршення ситуації на Донбасі, які можуть бути ухвалені на засіданні Ради міністрів чи на Європейській Раді.

"Ми вдячні Високому представнику ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріці Могеріні за проведення на прохання української сторони, яке було висловлено у зв'язку з подіями навколо Маріуполя та на Донбасі, надзвичайного засідання Ради ЄС із закордонних справ. Вдячні, що вона прислухалася і підтримала цю ініціативу", - підкреслив український дипломат.