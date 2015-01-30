Янукович може закінчити як Литвиненко, бо знає дуже багато про дії Кремля - нардеп

Таку думку в ефірі "5 каналу" висловив народний депутат від фракції "УДАР", заступник голови комітету Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції Віктор Чумак.

"Янукович є носієм інформації про Російську Федерацію, про дії Російської Федерації, про плани, про відношення, про світ, про Крим і таке інше", - зазначив Чумак.

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На думку нардепа, російська влада ніколи і нікому не віддасть Януковича, оскільки він володіє дуже конфіденційною інформацією.

"Я боюсь, що він (Янукович - ред.) може закінчити так само як Литвиненко... Ситуація така, що Януковича ми навряд чи отримаємо у будь-якому вигляді", - додав Чумак.