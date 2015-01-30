Росія не в тій позиції, щоб вимагати перегляду Мінських угод - постпред України в ООН

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу в Нью-Йорку. (Пряма трансляція відбувалась на сайті ООН).

Дипломат нагадав, що під час останнього засідання Ради безпеки ООН він поінформував членів Рідбезу про те, що російські війська перетинають український державний кордон. Зокрема, він відзначив, що говорив про те, що кількість російських військовослужбовців на сході України становить приблизно 12 тис. осіб разом з військовою технікою, до якої належить 235 танків, 720 бронетранспортерів, 263 артилерійські системи.

Читайте такожУкраїна готова до зустрічі в Мінську, але РФ повинна показати готовність до діалогу - постпред України в ООН"Я спитав російську делегацію, щоб вони пояснили нам, що вони роблять в Україні? Станом на даний час, досі немає відповіді від них", - наголосив Сергєєв.

При цьому він відзначив, що українська сторона вимагає від Росії продовжувати вести діалог щодо мирного розв'язання ситуації на сході, в тому числі щодо виведення всіх російських військ з України, початку імплементації Мінських угод, під якими Росія поставила підпис. Сергєєв заявляє, що Росія не повинна висувати якісь нові вимоги Україні щодо розв'язання ситуації на Донбасі.

На переконання Сергєєва, "Росія перебуває не в тій позиції, щоб вимагати перегляду того, що вона пообіцяла виконати в (Мінських) угодах".