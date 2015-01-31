Суд дозволив заарештувати 125 мільйонів екс-міністра фінансів Колобова

Як повідомили у Гепрокуратурі, ГПУ спільно з Держслужбою фінмоніторингу виявила рахунки в банківських установах та заблокувала на них кошти осіб, пов’язаних із Колобовим, підозрюваним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, пише Українська правда.

"Загальна сума цих коштів складає у гривневому еквіваленті понад 125 мільйонів. З метою забезпечення конфіскації майна підозрюваного ухвали на арешт коштів отримано за вироком суду від 30 січня", - зазначили у ГПУ.

Як відомо, 12 січня Інтерпол оголосив у розшук екс-президента Віктора Януковича, екс-прем'єра Миколу Азарова та ряд інших українських екс-чиновників. Серед них - і екс-глава Мінфіну Юрій Колобов.

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Разом з тим глава МВС Арсен Аваков заявив, що Росія ігнорує документи про розшук 24 колишніх вищих чиновників України, а саме: Віктора та Олександра Януковичів, Миколи Азарова, Андрія Клюєва, Віктора Пшонку, Олександра Якименка, Віталія Захарченка, Едуарда Ставицького, Сергія Курченка, Сергія Арбузова, Олександра Клименка, Миколи Присяжнюка, Рената Кузьміна, Олега Царьова, Юрія Колобова, Андрія Ігнатова, Раїси Богатирьової, Георгія Дзекона, Олександра Динника, В. Раташнюка, П. Зінова, С. Шуляка, В. Коряка, П. Федчука.

Як заявив Аваков, Україна направить всім країнам-членам СНД пропозиції про співпрацю в цій сфері на основі двосторонніх відносин.