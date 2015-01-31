Російські військові на Донбасі і їхня техніка повністю знеособлені — Полторак

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр оборони Степан Полторак на відкритті виставки “Волонтерський воєнпром”.

“Після літньої кампанії, коли у полон потрапляли представники Збройних сил Росії, після захоплення нами техніки, в якій були пакувальні листи, технічні паспорти, за якими можна було чітко визначити, з якої військової частини ця техніка, сьогодні військова техніка й особливий склад Росії, що заходить на територію України, повністю знеособлені.

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У тих, кого ми затримуємо, у лівій кишені - військовий квиток «ДНР», у правій — паспорт громадянина Росії. Вони це роблять для того, щоб ошукати світову спільноту, що нібито на сході немає Збройних сил Росії”, - сказав Полторак.

Полторак назвав таку поведінку цинізмом найвищого ступеню.