Москаль: Бойовики застосовують "психологічну зброю"

"Трансляція тривала всю ніч і зупинялася тільки на період, коли починався новий обстріл, – заявляє голова Луганської ОДА Геннадій Москаль. – Над ранок слухати російську попсу набридло й самим бойовикам, тому вони взяли мікрофони й почали поливати Станицю брудними матюками".

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"І це при тому, що за минулу ніч у райцентрі артилерією та «Градами» пошкоджено більше 20 будинків. Є прямі влучення в житло, в мікрорайоні Погорєловка артилерійський снаряд влучив в будинок керівника районної електромережі і вщент зруйнував його. Господар з дружиною й дітьми встигли забігти в підвал до сусіда, коли почався обстріл, завдяки чому й залишилися живими", - йдеться у повідомленні прес-служби Москаля.