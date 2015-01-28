Бойовики обстріляли ТЕЦ у Щасті, знеструмивши область - Москаль

Як зазначається у переданому УНІАН повідомленні прес-служби голови Луганської обласної державної адміністрації Геннадія Москаля, вчора близько 19.00 "казаки" так званого "всевеликого війська донського" з Веселої Гори обстріляли теплоелектростанцію з системи залпового вогню «Град».

Кілька реактивних снарядів потрапили у паливно-транспортну систему, що подає вугілля на станцію.

Один з двох працюючих енергоблоків зупинився, спрацювало аварійне відключення, через що практично вся контрольована Україною частина Луганської області залишилася без електроенергії.

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"У стислі терміни ремонтні бригади усунули пошкодження і запустили енергоблок. Протягом трьох годин подачу світла було повністю відновлено, надзвичайних подій (замерзання систем опалення тощо) не відбулося", - відзначив Москаль. Він підкреслив, що територія ТЕС була обстріляна прицільно, щоб залишити без світла населені пункти області.