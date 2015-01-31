Чалий визнав, що захоплення парламенту Криму відбулося завдяки "допомозі з Москви"

За його словами, усе почалося 23 лютого в Севастополі, пише Крим.Реалії.

«На жаль, зараз дуже багато поширюється неправдивої інформації стосовно того, що відбувалося під час революції. Мене глибоко ображає, коли ЗМІ пишуть, нібито все почалося 27 лютого, коли було взято будівлю Верховної ради Криму. Севастопольське повстання 23 лютого залишається майже за кадром», – розповів Чалий в інтерв'ю одному з російських націоналістичних сайтів.

Читайте такожЛутковська назвала арешт Чийгоза "правовим сюрреалізмом" і зневагою до Конституції«А між тим, ми фактично самі змістили колишню владу, і до нас уже 25-го ввечері приходили кримчани, які просили дати їм 3-5 автобуси з севастопольцями, кажучи так: «Як тільки в Сімферополі побачать людей з Севастополя, ми там всіх порвемо». Потім, як відомо, з цього нічого не вийшло. Не вийшло у сімферопольців усе зробити так, як це сталося в Севастополі. Їм потрібна була допомога з Москви», – зазначив Чалий.

Нагадаємо, що раніше Ігор Гіркін (Стрєлков), громадянин Росії та один із керівників, визнаного офіційним Києвом терористичним, формування «ДНР» в ефірі програми на російському інтернет-телеканалі «Нейромир-ТВ» зізнався, що «ополченці» збирали депутатів Верховної Ради Криму, «щоб загнати їх в зал» для голосування за скандальні рішення. Фрагмент передачі викликав жваве обговорення серед користувачів соціальних мереж.

Наприкінці лютого – на початку березня 2014 року перекинуті з Росії та кримських баз Чорноморського флоту Росії війська без розпізнавальних знаків окупували Кримський півострів.

16 березня 2014 року на території Криму й міста Севастополя відбувся так званий референдум про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали це голосування і вважають, що Крим Росія анексувала.

Після цього США і Європейський союз ввели низку економічних санкцій щодо Росії. Захід продовжує наполягати на тому, що Крим є частиною України.