Судді Вовку повідомили про підозру – ЗМІ
Генпрокурор Віталій Ярема заявив про те, що повідомили про підозру судді Печерського суду Сергію Вовку, який вів справу голови фракції БПП Юрія Луценка.
Про це він сказав на засіданні фракції БПП, розповів "Українській правді" співрозмовник, що був присутній на зборах депутатів.
Крім того, згідно з інформацією, Ярема визнав, що прокурор Києва Сергій Юлдашев підпадає під люстрацію, і до квітня, поки триватиме перевірка, його звільнять.
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"Зовсім розслабилися", - процитував слова Яреми співрозмовник "Українськой правди".
Глава ГПУ також повідомив, що виступ депутата Юлії Льовочкіної в Страсбурзі вивчає СБУ.
Водночас в понеділок увечері в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV спікер Верховної Ради Володимир Гройсман повідомив, що підписав лист на адресу голови Верховного суду, "щоб він був у парламенті, і ми розглянули питання про притягнення до кримінальної відповідальності і затримання судді Кірєєва, який роками знущався над Тимошенко".
"І таких прикладів буде десятки", - додав глава парламенту.