Судді Вовку повідомили про підозру – ЗМІ

Про це він сказав на засіданні фракції БПП, розповів "Українській правді" співрозмовник, що був присутній на зборах депутатів.

Крім того, згідно з інформацією, Ярема визнав, що прокурор Києва Сергій Юлдашев підпадає під люстрацію, і до квітня, поки триватиме перевірка, його звільнять.

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"Зовсім розслабилися", - процитував слова Яреми співрозмовник "Українськой правди".

Глава ГПУ також повідомив, що виступ депутата Юлії Льовочкіної в Страсбурзі вивчає СБУ.

Водночас в понеділок увечері в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV спікер Верховної Ради Володимир Гройсман повідомив, що підписав лист на адресу голови Верховного суду, "щоб він був у парламенті, і ми розглянули питання про притягнення до кримінальної відповідальності і затримання судді Кірєєва, який роками знущався над Тимошенко".

"І таких прикладів буде десятки", - додав глава парламенту.