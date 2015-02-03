Противники мобілізації грають на руку Москві — Геращенко

Про це він сказав в ефірі "каналу 24".

Нардеп розповів про інші можливі заходи проти зриву цього процесу.

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"Я запропонував прийняти закон про кримінальну відповідальність за заклики до зриву мобілізації. Я вважаю не правильним, коли хтось заявляє на всю країну, що мобілізація не потрібна і захищати країну не треба. Ці люди грають на користь Москви", – вважає нардеп.