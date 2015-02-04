Саакашвілі каже, що йому не пропонували очолити Антикорупційне бюро

Про це він сказав в інтерв'ю 5 каналу в середу ввечері, пише Українська правда.

Саакашвілі заявив, що офіційних документів на посаду не подавав, проте відзначив, що політичні консультації на цей рахунок ведуться вже кілька тижнів.

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"Я і моя каманда достатньо кваліфіковані, щоб цим зайнятися. Ми готові за цю справу взятися. Якщо зараз не буде зрушень у боротьбі з корупцією, найгірші задуми Путіна щодо України будуть реалізовані", - вважає колишній президент Грузії.