Держспецзв'язку спростовує інформацію про відсторонення від посади гендиректора КРРТ Півнюка

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації (Держспецзв'язку) спростовує інформацію про відсторонення генерального директора Концерну радіозв'язку, радіомовлення і телебачення (КРРТ) Олександра Півнюка від займаної посади, про що вчора, 4 лютого, повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр інформаційної політики Юрій Стець.

«Досі немає рішення уряду про відсторонення А. Півнюка від виконання обов'язків гендиректора КРРТ... Поки А. Півнюк юридично залишається керівником КРРТ», - повідомляється на сторінці Держспецзв'язку у мережі Facebook.

Згідно з повідомленням, звинувачення Стеця у «зраді та саботажі» є необгрунтованим, оскільки позиція Держспецзв'язку та КРРТ з питань відключення трансляції російських телеканалів і відновлення мовлення українських каналів залишається незмінною від самого початку бойових дій на сході.

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«Відновлення трансляції українських телеканалів на чотирьох (на даний момент) не контрольованих Україною РТПС і припинення трансляції ними російських каналів можливе лише шляхом відновлення контролю над територією, на якій вони розташовані», - зазначають у відомстві, додавши, що дана позиція майже щотижня доводилася до відома уряду.

Водночас у Держспецзв'язку заявляють, що КРРТ «неодноразово пропонував деякі способи припинення трансляції російських каналів, але їх застосування виходило за межі його компетенції і могло відбутися лише за рішенням уряду або РНБО».

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