Журналісти підтверджують, що лідер російських нацистів "Бетмен" заважав колегам з "ЛНР" торгувати героїном

Про це йдеться в розслідуванні журналістів програми «Схеми», пише Радіо Свобода.

Нагадаємо, 1 січня недалеко від Луганська імовірно, з допомогою так званої "приватної воєнної компанії Вагнера", бойовики розстріляли кортеж відомого місцевого сепаратиста Олександра Бєднова на прізвисько «Бетмен», який очолював одноіменне угрупування бойовиків, куди, зокрема, входив загін неонацистів "Русич".

Найвідоміший член цього загону - пітерський неонацист, який у дитинстві прославився ще й як живодер Олексій Мільчаков ("Фріц").

Саме він невдовзі після смерті "Бетмена" в інтерв'ю підтвердив, що того прибрали через те, що його батальйон заважав займатися незаконним наркобізнесом луганським бойовикам на чолі з головою «ЛНР» Ігорем Плотницьким (люди Плотницького стверджують, що вбили Бєднова за катування та викрадення людей).

За словами Мільчакова, наркотрафік ішов через прикордонне селище Пархоменко в Краснодонському районі Луганській області з російської території через річку Деркул, на ділянці кордону, яка взагалі ніким не контролюється.

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Прикметно, що в 2010 році Івакін разом із прокуратурою повністю «зачистив» Житомирське управління по боротьбі з наркотиками, розповів колишній очільник УБНОН в Житомирській області Сергій Дзюбенко.

На його думку, героїновий трафік украй вигідний росіянам через надприбутки та легкість контролю за наркозалежними бойовиками.

"Керувати наркоманом, наркозалежною особою дуже легко. Немає ніяких проблем, щоб послати його в бій як гарматне м’ясо. Тільки вдуматися, в Афганістані 1 грам героїну коштує 1 долар. А на території України 1 грам коштує 100 доларів! Якщо Російська Федерація має ціну 20-25 доларів за грам, які до неї заходять з Таджикистану. І дати ці наркотики найманцям, щоб воювали за їхній так званий «русский мир», то це набагато легше, ніж доплатити доларами чи гривнями. Тим більше, що після цього він без страху буде лізти прямо під кулі", – розповідає фахівець.

Крім того, вбивство «Бетмена» було тільки початком «розборок» в середовищі луганських сепаратистів. Вже 10 січня бойовики «ЛНР», за допомогою все тієї ж «приватної військової компанії Вагнера», атакували інший підрозділ проросійських бойовиків, що стояли в Краснодоні – окрему бригаду «Одеса».

Перед ліквідацією бійці «Одеси» встигли передати своїм товаришам: їх знищують люди Вагнера, тому що вони заважають нелегальному трафіку в Краснодонському районі.