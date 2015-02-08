Порошенко: українське питання не вирішиться, поки "серця європейських політиків залишаються закритими"

Президент України Петро Порошенко наголошує на необхідності надання Україні міжнародної підтримки в політичній, економічній і військовій сферах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у своєму виступі на Мюнхенській конференції з безпеки (MSC).

"Українське питання залишиться невирішеним, поки серця європейських політиків залишаються закритими для надання активної політичної, економічної та військової підтримки Україні", - сказав Порошенко.

Читайте такожПорошенко: Україна готова в будь-який час повністю припинити вогонь на ДонбасіЯк повідомляв УНІАН, Президент України Петро Порошенко під час зустрічі в Мюнхені з Верховним представником ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Федерикою Могеріні зазначив важливість підтримки та забезпечення єдиної позиції Європейського Союзу щодо шляхів вирішення ситуації на Донбасі.

«Успіх мирних переговорів великою мірою залежить від консолідованої європейської і трансатлантичної позиції», - наголосив Порошенко.

У свою чергу, Могеріні зазначила необхідність пошуку дипломатичного шляху розв'язання кризи на Донбасі.