Успіх мирних переговорів великою мірою залежить від міжнародної позиції - Порошенко

Президент України Петро Порошенко під час Мюнхенської конференції провів зустріч з Верховним представником ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Федерикою Могеріні.

Глава держави наголосив на важливості підтримки та забезпечення єдиної позиції Європейського Союзу щодо шляхів вирішення ситуації на Донбасі, повідомили у президентській прес-службі.

«Успіх мирних переговорів великою мірою залежить від консолідованої європейської та трансатлантичної позиції», - наголосив Порошенко.

Могеріні зазначила необхідність пошуку дипломатичного шляху розв’язання кризи на Донбасі.

Читайте такожМеркель і Олланд запропонували створити в Україні демілітаризовану зону - ЗМІ«Верховний представник ЄС із зовнішньої політики також ще раз засвідчила підтримку Європейським союзом мирних ініціатив президента України, президента Франції Франсуа Олланда та канцлера Німеччини Ангели Меркель», - йдеться у повідомленні.

Співрозмовники скоординували подальші кроки напередодні Ради ЄС з закордонних справ, де можуть бути прийняті рішення щодо ситуації на Донбасі, додали в прес-службі.